Am 3./ 4./ 5. März fand der internationale Bosporus Cup in Istanbul statt. Dies ist ein Karate -Turnier an dem viele verschiedene Länder und die weltweit besten Kämpfer beteiligt waren.

Von den vier Geschwistervereinen Rheinfelden, Laufenburg, Frick, Basel und Hayabusa wurden wenige Kämpfer ausgewählt. Adrian Sensei von Karateclub Rheinfelden und Murat Sensei, Cheftrainier von Karateclub Laufenburg und Hayabusa, nutzen die Chance und reisten kurzfristig nach Istanbul mit der Begleitung von Coach Bahattin Sensei, welcher mehrfach Vize-Weltmeister-Titel entgegennehmen konnte, und Sahin Sensei, Chef-Instuktor der SSKF (Swiss Shotokan Karate-Do Federation. Durch die Unterstützung dieser Beiden konnte der SSKF den dritten Platz in der Elite für sich sichern.

Am Samstag den 4. März kämpfte Adrian Sensei. Er konnte sich leider in der erste Runde nicht durchsetzen und erreichte dadurch keinen Platz. Er nahm viel wertvolle Erfahrung mit nach Hause, welche ihm auf seinem Karateweg immer weiterhelfen werden.

Am nächsten Tag war Murat Sensei an der Reihe. Er kämpfte sich ins Halbfinale und verpasste das Finale in der letzten Sekunde. Statt im Finale gegen den Weltmeister Rafael Aghayev zu kämpfen, setzte er sich in den Trostrunden durch. Er konnte den dritten Platz nach Hause nehmen.

Dank Sahin Sensei konnten Adrian Sensei und Murat Sensei am Turnier teilnehmen. Beide sind ihm sehr dankbar für die Unterstützung und Zeit, die er seinen Schülern zur Verfügung stellt, und nehmen sehr gerne weiter an Turnier mit ihm teil.