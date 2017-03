Am Samstag 4. März 2017 stellte Jungwacht Blauring Würenlos (kurz Jubla) einen tollen Anlass auf die Beine. Die Kinder („Gümmels“) verbrachten einen ganzen Nachmittag mit Spiel, Spass und einem leckeren Fondue.

Die "Gümmels" kämpften sich durch Würenlos bei einer Schnitzeljagd mit kniffligen und aufregenden Posten und kamen am Schluss bei der Hürdliwiese im Tägerhardwald an. Neben einem kleinen Feuer konnten wir uns dort alle richtig austoben mit Spielen wie: "Fangis", "DoDoDo" und anderen. Gegen Ende liessen wir den Nachmittag gemeinsam bei einem feinen Fondue ausklingen.



Gemeinsam erlebten wir einen wunderschönen Tag, doch mit bedauern stellten wir fest, dass der Winter langsam vorbei ist. Umso mehr genossen wir das Frühlingswetter welches uns mit warmen Sonnenstrahlen beglückte.





Geschrieben von Jotin Bui

Weitere Informationen auf www.jublawuerenlos.ch