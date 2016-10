Frauenfrühstück der Frauengemeinschaft Niederwil- Nesselnbach

Am Samstag, 22. Oktober fand das traditionelle Frauenfrühstück mit Vortrag der Frauengemeinschaft Niederwil-Nesselnbach statt. 26 interessierte Frauen trafen sich im liebevoll dekorierten Pavillon zum gemeinsamen Frühstück. Neben einer grossen Auswahl an verschiedenen Broten, Konfitüren, Honig und einer Käseplatte durfte dieses Jahr natürlich der Tee nicht fehlen. Das Teehaus Jacarande stellte uns eine vielseitige Auswahl zur Verfügung. Anschliessend führte Eveline Vock vom Teeladen Jacaranda in Wohlen die Anwesenden in die Welt des Tees ein. Man erfuhr viel Interessantes und Wissenswertes über die Herkunft des Tees, sowie auch über die Zubereitung der verschiedenen Teesorten. Nach einem sehr kurzweiligen Vortrag bekamen wir noch die Möglichkeit einige Teesorten zu degustieren. Zum Schluss durften sich die Frauen noch eine eigene Teemischung zusammenstellen. So standen Roibus-, Schwarz- oder Grüntee zur Verfügung, welche man noch mit diversen Zutaten ergänzen konnte. Es war ein gelungener Anlass und die Frauengemeinschaft Niederwil-Nesselnbach bedankt sich bei allen Teilnehmerinnen und vor allem auch bei Eveline Vock für den tollen Vormittag.