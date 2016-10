Im Frühjahr Neues erarbeiten – im Sommer intensivieren - im Herbst die Feinarbeit – im Winter die Konzerte!! So gestaltet sich das Jahresprogramm des Gospelchor Biberist-Gerlafingen.



Seit 4 Jahren sind wir mit der gebürtigen US-Amerikanerin, Victoria Walker als Dirigentin, und mit Martin Jufer als musikalischen Begleiter unterwegs.



Die von Victoria Walker ausgestrahlte Energie und ihre Lust an der Musik ist auch im neuen Programm wieder spürbar:

Mit rhythmischen – fröhlichen - melancholischen – bekannten – traditionellen und neuen Klängen versuchen wir das Konzertpublikum zu begeistern. Bei uns darf man aufstehen und mit klatschen aber auch gedankenversunken lauschen und still geniessen.



Gegen 60 Sängerinnen und Sänger werden an sieben Konzerten ihr Können präsentieren. Wir beginnen am 05. November 2016 in Limpach, weiter geht es nach Bettlach, Balsthal, Biberist-Gerlafingen, Hägendorf, Luterbach und am 15. Januar 2017 beenden wir unsere Tour in Solothurn.



Weitere Infos finden Sie unter www.gospel-biberist.ch



Wir freuen uns auf Ihren Besuch