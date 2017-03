Traditionsgemäss feierte der Katholische Kirchenchor Oensingen zu Beginn der Generalversammlung einen Gottesdienst in der Kirche, zelebriert von em Pfarrer Stefan Jäggi. Anstelle der Predigt hielt die Ehrenpräsidentin Ursula Meise eine kurze Ansprache zum Thema "Liebe".

Anschliessend konnte sie im Pfarreiheim die sehr gut vertretene Chorgemeinschaft und verschiedene Gäste begrüssen. Mit einem feinen Essen begann der offizielle Teil der GV.

Der Chor kam im vergangenen Jahr zu 40 Proben und 14 Aufführungen zusammen. Die Choral-Schola der Männer war noch dreimal mehr im Einsatz, mit dem entsprechenden Probenaufwand. Höhepunkte waren die Gottesdienste von Pfingsten und Weihnachten, bei denen der Chor durch Gastsänger/-innen verstärkt wurde. An Pfingsten sang der Chor die "Messe in C" von Anton Bruckner, begleitet von Streichern und Bläsern sowie der Orgel.

Zu den kirchlichen Einsätzen kamen die Teilnahme am Pfarreifest und am Zibelimäret, ein Stadttheaterbesuch und die Vereinsreise auf den Tilis. Vom Reinerlös des Zibelimäret wurden auch diesmal verschiedene gemeinnützige Institutionen mit einem Beitrag unterstützt.

Acht Mitglieder durften eine Fleiss-Auszeichnung entgegennehmen. Gar nie gefehlt haben dabei Martha Mooser und Franz Kissling.

Als neues Ehrenmitglied wurde Hektor Nünlist ernannt, der insgesamt 40 Jahre der Chorgemeinschaft angehört. Marianne Fluri wurde für 20 Jahre Chorzugehörigkeit geehrt, ebenso der während 30 Jahren amtierende Aktuar Bruno Kölliker.

Leider konnten auch im vergangenen Vereinsjahr keine neuen Mitglieder aufgenommen werden. Werbung neuer Mitglieder ist dringend notwendig. Die Präsidentin rief auf, dass auch neue Gastsängerinnen und Gastsänger für den Einsatz an Pfingsten und Weihnachten wieder herzlich willkommen sind.

Am Pfingstfest 2017 steht die "Missa Brevis in G" von W.A. Mozart auf dem Programm. - Weitere Aktivitäten: Chorreise am 27. August nach Appenzell, Mitwirkung am Pfarreifest vom Bettag, sowie Mitwirken am Zibelimäret vom 28.-30. Oktober mit dem Zwiebel- und Backwarenstand.

Zum Abschluss des ordentlichen Teils der GV ging ein spezieller Dank an den Ehrendirigenten Ruedi Schumacher, welcher seit 40 Jahren im Amt ist. Auch der Organistin Ludmilla Hunziker gebührte ein Dankeschön, begleitet sie doch den Chor seit 15 Jahren, sowohl in den Proben wie auch an den sonntäglichen Einsätzen. - Auch an alle treuen Sängerinnen und Sänger ging ein herzliches Dankeschön.

Die Vizepräsidentin der Kirchgemeinde, Monika Bloch überbrachte die Grüsse des Kirchgemeinderates und fand aufbauende Worte für die Chorgemeinschaft.

Das beliebte Rosenlotto mit vielen tollen Preisen erfreute anschliessend die Versammlungsteilnehmer. - Herzlichen Dank an alle, die zum guten Gelingen dieser GV beigetragen haben.

Ursula Meise, Präsidentin Kath. Kirchenchor