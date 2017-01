NLA- Hallenhockey Herren, 5. Runde in Basel

Trotz Doppelniederlage (gegen Servette und Basel) in Basel qualifizierte sich der HC Olten als Drittplatzierter für die Playoffs vom nächsten Wochenende.

Olten hätte gegen Servette HC Genf punkten müssen, um sicher in den Finals zu sein. Doch die Genfer gingen bereits nach wenigen Sekunden durch Boldrini in Führung. Oltens Studemann egalisierte jedoch in der 10. Minute, aber die Romands zeigten einen beherzten Auftritt. Mit weiteren Treffern gingen die Genfer 3:1 in Führung, nur Oltens Ausländer Mühlberg erzielte noch kurz vor der Pause den Anschlusstreffer. Wieder hatten die Oltner nach einer Standardsituation jubeln können, dies auch ein Verdienst von Erfolgstrainer Gerhard, der ja bekannt ist für seine akribische Vorbereitung der Strafecken.

Olten ersetzte zwei Minuten vor Spielende seine Torhüter noch durch Routinier Berger, es fielen aber keine weitere Tore mehr. Immerhin hatte man keine hohe Niederlage kassiert!

Im letzten Spiel der Vorrunde trafen die Oltner auf Gastgeber Basel, das unbedingt gewinnen musste. Der HCO war zu diesem Zeitpunkt aufgrund der Konstellaton bereits sicher qualifiziert, hätte aber bei einer hohen Niederlage gegen den BHC noch Platz drei verlieren können. Die Oltner gingen dieses Spiel sehr konzentriert an und wurden in der 18. Minute durch den Führungstreffer Schärers belohnt. Basel forcierte die Offensive, das Spiel drohte zu kippen. Mit einem Doppelschlag wendete der Gastgeber das Spiel zu seinen Gunsten. Wieder ersetzte Oltens Trainer Gerhard seinen Torwart durch einen weiteren Feldspieler, die nächste Niederlage konnte aber nicht mehr verhindert werden. Trotz knapper Niederlage sahen sich die Oltner Spieler zuletzt als Sieger, hatten sie doch den dritten Tabellenplatz erfolgreich verteidigt.

Telegramme:

HC Olten : Servette HC Genf 2:3 (2:3)

Basel, Pfaffenholz.- 100 Zuschauer.- SR: Messerli, Kleppi.- Tore: 1. Boldrini 0:1. 10. Studemann (KE) 1:1. 16. Gisin (KE) 1:2. 20. Schnellmann 1:3. 20. Mühlberg (KE) 2:3.

HC Olten : Basler HC 1:2 (1:0)

Basel, Pfaffenholz.- 100 Zuschauer.- SR: Wimmer, Fawer.- Tore: 18. Schärer 1:0. 30. Forrest 1:1. 34. Brönnimann 1:2.

HC Olten: Müller; Wintenberger, Büchler, Knabenhans, Muehlberg, M. Hug, D. Schärer, Studemann, Hunziker, Hengartner, Roth, Knabenhans, Berger, Gassner.