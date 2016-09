Vorschau Landhockey Feldsaison Herren 2016/17, 1. Runde

Nächsten Sonntag findet im Kleinholz das Auftaktspiel zur neuen Feldaison 2016/17 statt. Dabei trifft der HCO auf den Basler HC. Die Oltner sind momentan gerade in der harten Vorbereitungsphase auf die bevorstehenden Aufgaben. HCO- Trainer Gerhard lässt seine Schützlinge Kondition bolzen, Waldläufe und Zirkeltraining auf dem Platz sind angesagt. Trainingsspiele haben die Oltner noch keine absolviert, dafür ist die Stimmung im Team hervorragend. Besonders deutlich sind Fortschritte bei den jüngeren Spielern zu sehen, das lässt für die Zukunft hoffen. Oltens Nationalspieler Feller startet momentan mit der Nationalmannschaft in der World League in Schottland durch. Er hat durchaus das Potential ein offensiver Teamleader zu werden.

Zu Beginn der Meisterschaft muss Trainer Gerhard ohne die abwesenden Berger und Claudio Schärer auskommen. Zudem wird Pascal Schulthess der Mannschaft für eine weitere Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Auch Verteidigerhaudegen Ronny Borer wird die ersten Spiele aufgrund Militärdienstes fehlen.

Trotz diesen Ausfällen hat die Zielsetzung „Playoffsqualifikation“ nicht geändert. Deshalb ist nächsten Sonntag Verlieren nicht erlaubt, sondern ein Startsieg gegen einen vermeintlich schwächeren Gegner Wunschvorlage.

Im Kampf um die Meisterschaft gilt Rotweiss Wettingen wieder als Favorit, Olten ist krasser Aussenseiter. Gelingt dem HCO aber der Playoffseinzug ist eine Ueberraschung in den Finals längst fällig. Schliesslich wartet der HCO bei den Herren seit dem Cupsieg 2006 auf weitere Titel!

Sonntag, 18.09.2016 17.00 Uhr im Kleinholz

HCO : Basler HC

Kader HC Olten: Beuggert; C. Roth, Leonhardt, Büchler, Studemann, C.Schärer, D. Schärer, Feller, Gassner, Borer J., Borer R, Hunziker, Rindlisbacher, Fallegger, Wintenberger, Berger, Hunziker, Knabenhans.

Bericht von Sämi Niederer