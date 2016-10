Vorschau NLA- Landhockey Herren, Cup ¼ -Final und 4. Runde

Im Cupwettbewerb trifft der HCO im Viertelfinale auf den HC Steffisburg. Der NLB- Ligist ist alles andere als wunschgemäss in die neue Saison gestartet. Mit nur 2 Punkten liegt man in der Tabelle auf Platz 6. Auf eigenem Terrain (Naturrasen) sind die Steffisburger ein unangenehmer Gegner und besonders in diesem Wettbewerb immer für eine Ueberraschung gut.

In der Meisterschaft muss der HCO in Genf ran. Die Romands gaben auch schon Punkte ab und sind in der Tabelle sogar einen Platz schlechter als Olten (aktuell Rang 5) klassiert. In Genf zu punkten ist immer schwierig, die lange Anreise hat seinen Anteil daran. Ansonsten verfügen die Genfer über eine junge, technisch versierte Mannschaft. Zu erwähnen ist noch der starke Eckenschütze Garreta, der letzte Saison acht Mal traf.

Bei Olten steht das letzte Aufgebot auf dem Platz, längst sind bestandene Spieler der Reserven fester Bestandteil der Truppe. Die Situation wurde durch weitere Ausfälle noch verschärft (D. Schärer, Büchler).

08.10.2017 15.00 Uhr

HC Steffisburg : HCO

09.10. 2017 10.00 Uhr SHC : HCO

HC Olten: Müller;, Wintenberger, R. Fallegger, Feller, Knabenhans, M. Hug, Schwager, Studemann, Hunziker, Heimgartner, Roth, J. Borer, R. Bohrer.