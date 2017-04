Es ist erstaunlich, was die drei Dutzend Mitglieder der Trachtengruppe Gipf-Oberfrick mobilisiert hatten, um den Besuchern einen gemütlichen «Heimetobe» zu verschaffen.

Im ersten fast einstündigen Programmteil erfreuten sie die Besucher in der bis auf den letzten Platz gefüllten Mehrzweckhalle mit drei Tänzen. Im Wechsel dazu waren drei Lieder des bekannten Ruedi Bieri aus Finsterwald zu hören und vier Kindertänze zu sehen. ;Und was wäre Tanz ohne Musik! Hier trumpfte die «Husmusig Effige» in gewohnter Manier auf.

,Und zu guter Letzt bewies die Gruppe im zweiten Programmteil ihren Hang zum Volkstheater, als sie das Lustspiel in zwei Akten «Tour d’amour» des jungen Autors Ramon Wächter aufführten.

Die Trachtengruppe Gipf-Oberfrick ist die einzige des Fricktals, die alle Sparten, Gesang, Kindertanz, Erwachsenentanz und Theater, zelebriert, und alternierend eine Jahresaufführung mit Theater oder einem Gastverein aufführt. Gesangsproben sind montags, Tanzproben mittwochs und Kindertanzen freitags.