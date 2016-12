Wortklang, die Bühne für Text und Ton, startet in die achte Saison. Die Veranstaltungsreihe, die nationale und internationale Gäste aus Slam Poetry, Spoken Word, Literatur, Kabarett und Musik auf einer Bühne vereint, hat für die neue Spielzeit ein paar Änderungen vorgenommen: Versuchsweise wird, in einer verkürzten Saison mit drei Veranstaltungen, nicht mehr der Sonntag-, sondern neu der Donnerstagabend bespielt.

Der erste Abend der Saison wird somit am Donnerstag, 22. Dezember in der Vario Bar Olten mit illustren Künstlern über die Bühne gehen: Jess Jochimsen aus Freiburg ist auf allen deutschsprachigen Bühnen mit unterschiedlichen Solo- und Duo-Programmen aufgetreten, in denen sich Texte, Lieder und Dias mischen. Er hat mehrere Bücher veröffentlicht, ist regelmässiger Gast in verschiedenen Fernsehsendungen und wurde für sein kabarettistisches und literarisches Schaffen vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem „Prix Pantheon“, dem Deutschen Kabarettpreis und dem Kleinkunstpreis Baden-Württemberg.

Der zweite Gast ist ebenfalls kein Unbekannter: Daniel Kissling aus Olten ist Schriftsteller sowie Herausgeber und Redakteur des Literaturmagazins Narr, welches mit dem Anerkennungspreis für Literatur des Kanton Solothurn ausgezeichnet wurde. Weiter schreibt er unter anderem für das Onlinemagazin VICE Schweiz und verfasst Kolumnen für den Stadt-Anzeiger Olten. Ebenso bekannt ist er als Geschäftsführer der Oltner Bar Coq d'Or und als Bassist der Band Drive-by Kiss.

Als dritter im Bunde wird Klaus Lederwasch, einer der gefragtesten und erfolgreichsten Slam Poeten Österreichs, auftreten. Seit 2009 slammt er auf Bühnen in Österreich, Deutschland, Slowenien, Schweiz, Italien, Luxemburg und Belgien. 2012 wurde er Österreichischer Poetry-Slam-Meister. Er ist Gründungsmitglied der ersten Grazer Lesebühne „Gewalt ist keine Lesung“, ist Initiator und Moderator des Grazer Poetry Slams in der „Brücke“ und hat Texte in zahlreichen Anthologien und Zeitschriften veröffentlicht.

Der Wortklang-Saisonstart wird somit einen spannenden und einmaligen Mix aus Kabarett, Literatur und Poetry Slam bieten, welchen es keinesfalls zu verpassen gilt. Es wird empfohlen, Tickets zu reservieren: ticket@wortklang.ch

Wortklang – die Bühne für Text und Ton (neu Donnerstags!)

Vario Bar Olten

Donnerstag, 22. Dezember 2016

Start: 20.15 Uhr

Kasse: 19.45 Uhr

Eintritt: CHF 25.- (CHF 15.- für Studenten und Lernende)

Reservation: ticket@wortklang.ch

Künstler:

Jess Jochimsen (Kabarett)

Daniel Kissling (Literatur)

Klaus Lederwasch (Slam Poetry)