Elf Tage nach dem letzten Finalrunden-Spiel in Bern (25:25-Unentschieden) gastiert das NLA-Team des HSC Suhr Aarau am kommenden Samstag, 11. März 2017 um 17.00 Uhr beim Cupsieger Wacker Thun in der Lachenhalle.

Der erste Finalrunden-Punkt im vierten Spiel des Handballjahres 2017 tat nach zuvor drei äusserst knappen Ein- oder Zwei-Tore-Niederlagen allen Beteiligten gut. Zwar schwang bereits in allen Partien die erfreuliche und respektvolle Erkenntnis mit, jeweils bis ganz zuletzt um den Sieg mitgespielt zu haben, jeweils mit leeren Händen da zustehen tat jedoch dennoch weh.

Cheftrainer Misha Kaufmann und sein Team biegen damit guten Mutes und weiterhin voller Zuversicht auf die Zielgerade der fünf Auswärtspartien in Folge ein. Es verbleiben die Fahrt ins Berner Oberland am Samstag, sowie die Fahrt zum Schweizer Meister Kadetten Schaffhausen in die BBC-Arena am darauffolgenden Mittwoch, 15. März 2017 (19.30 Uhr).

Das Resultat des letzten Auftritts in Thun rückte dabei aufgrund der defintivien und sensationellen Qualifikation für die Finalrunde in den Hintergrund. Das 16:31 und nur sechs realisierte Tore in der zweiten Halbzeit trübten einen der grössten Erfolge der Vereinsgeschichte damals zwar vorübergehend, die Chance sich erneut vor der tollen Lachenhallen-Kulisse zu präsentieren und teuer zu verkaufen bietet sich nun aber entsprechend am Samstag.

Das Hauptrunden-Heimspiel vom 28. September 2016 gehört dabei zu den grossen Highlights der Saison. Mit 23:22 rang das Team damals den Favoriten mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und einem überragenden Mihailo Radovanovic zwischen den Pfosten sensationell nieder. Der dritte Sieg in Serie und eine regelrechte Handball- und HSC-Euphorie waren Tatsache.

Sechs Monate später trennen beide Teams zehn Punkte. Wacker Thun krönte sich zudem anfangs Februar zum Schweizer Cup-Sieger und reitet seither trotz Verletzungssorgen (unter anderem HSC-Neuzugang Nikola Isailovic) auf einer Erfolgswelle, die einzig von der 19:23-Niederlage bei Pfadi Winterthur leicht getrübt wurde.

Die drei realisierten Finalrunden-Siege aber liessen das Team von Cheftrainer Martin Rubin vom vierten auf den dritten Zwischenrang vorstossen, der ein Playoff-Halbfinalduell gegen die Kadetten Schaffhausen vermeiden würde.

Der HSC Suhr Aarau freut sich indes auf die Rückkehr in die Lachenhalle und hofft auf die lautstarke Unterstützung seiner treuen Anhänger vor Ort und via Livestream.