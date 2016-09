Am vergangenen Dienstag begann die neue Saison für die HSG Eiken mit dem Spiel gegen die dritte Mannschaft des TV Pratteln. Die HSG Eiken wusste, dass noch eine schwierige und lange Saison auf sie zu kommt, daher wurde das Ziel vom Trainer (Marcel Stoop) klar definiert: «Es muss ein Sieg her».

Die ersten 10 Minuten waren ausgeglichen. Doch bei einem Stand von 5:4 drehte das Heimteam auf. Sie konnten sich dank einigen, schnell und schön herausgespielten Toren einen 11:4 Vorsprung erarbeiten. Die Gastmannschaft aus Pratteln fand danach wieder ins Spiel zurück und der zuvor erspielte Vorsprung schmolz dahin. Somit hiess das Pausenresultat 12:10 für das Heimteam.

Die zweite Halbzeit begann ziemlich ausgeglichen, keins der beiden Teams schaffte es sich richtig abzusetzen. Doch je länger das Spiel dauerte, desto besser wurde die Abwehr und auch der Torhüter der HSG Eiken. Der Torhüter Kevin Ries konnte seine gute Leistung mit einem schönen Tor über das ganze Spielfeld krönen. Dank der guten Leistung konnte die HSG mit einem Sieg (23:15) in die neue Saison starten und die Tabellenführung in der dritten Liga übernehmen.

Daniel Gilgen 5; Dietwiler Thomas 4; Bosnjak Igor 3; Rohrer Dario 3; Haller Luca 2; Siegrist Andreas 2; Senn Claudio 2; Jegge Sascha 1; Ries Kevin 1

Das Nächste Spiel der HSG Eiken findet am 24.09 gegen den TSV Frick statt. Spielbeginn ist um 17:30 Uhr in der Sporthalle Ebnet in Frick. Die HSG Eiken freut sich auf ein spannendes Spiel.