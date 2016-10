Klaus Merz erzählt im autobiografischen Roman «Jakob Schläft» vom Schicksal seiner Familie. Mit kurzen, präzisen Strichen und feiner Ironie wird der Alltag aus der eigenen Jugendzeit im ländlichen Aargau heraufbeschworen. Den Blick auf die Details gerichtet, rückt der Erzähler die Ereignisse in ein oft überraschendes Licht. Fast beiläufig skizziert Klaus Merz so ein Bild der fünfziger und frühen sechziger Jahre. Diese kleine, feine «Vermessung einer Welt», so Merz über den autobiografischen Text, der auch an der Ostsee oder in Wien verstanden werde, bescherte dem Autor den internationalen Durchbruch.

Gelesen wird der eindrückliche Text am Sonntag, 6. November von Roswita Schilling und Hansrudolf Twerenbold, sie geben der schönen Sprache des Aargauer Schriftstellers Klaus Merz eine attraktive Stimme. Untermalt wird die Geschichte durch die feinen Klänge vom Turgemer Gitarristen Martin Pirktl. Weitere Informationen auf www.kulturgi.ch.