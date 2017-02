Der Aufbaukurs für Neu- und Wiedereinsteiger startet am 29.3.2017, 19.00 Uhr und endet mit persönlichem Lauftest am 17.5.2017.

Kursziel: 5 km am Stück joggen nach 8 Wochen

Wo: CIS Solothurn, bei jedem Wetter

Wann: mittwochs (8x), 19.00 Uhr

Kosten: 50.00 CHF (inkl. Diplom & funktionellem Laufshirt)

Der Infoabend findet am 22.3.2017, 19 Uhr im SOL-ID Athletes World Store am Klosterplatz 6 in Solothurn statt.

Anmeldung unter www.laufgruppe-so.ch