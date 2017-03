Das nächste sïdefin-Konzert findet am Samstag, 18. März 2017 um 19:30 Uhr statt:

Stivolles aus der Jazz- und Rockwelt - Beautiful music for beautiful people

Danah

Normalerweise bahnt sich Ärger an, wenn sich mehrere Personen in das gleiche Objekt verlieben. Nicht so bei Danah und ihren drei Gentlemen, denn die Glückliche heisst Musik. Und diese Liebe teilen sie bereitwillig zusammen. Vom ersten Moment an.

Es spielen: Danah Huber: Vocals; Beat Zimmerli: Percussion, back vocals; Peter Liechti: Bass, Kontrabass, Gitarre; Herbert Liechti: Piano, Akkordeon

Ort

Im Rittersaal, Restaurant Schloss Buchegg, 4586 Kyburg-Buchegg

Eintritt/Vorverkauf

• online: tipo.ch/kbb

• Biberoptik Hausmann AG, Hauptstrasse 30, 4562 Biberist

• Abendkasse

Weitere Informationen

finden Sie auf unserer Homepage KunstBegegnungBuchegg.ch und auf der Homepage von Danah: danah.ch.

Danah und die Kunst Begegnung Buchegg freuen sich auf Ihren Besuch.