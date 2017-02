Unter dem Motto „Winterzauber“ wurde die Mehrzweckhalle in Merenschwand liebevoll dekoriert. Aus allen Richtungen kamen die kleinen und grossen Narren trotz schönstem Wetter in die Mehrzweckhalle. Das Unterhaltungsduo Carole und Petra begrüsste die Kinder, welche mit Spiel und Spass unterhalten wurden. So konnten die Eltern, Grosseltern, Gotti und Götti in Ruhe ein gutes Kaffee oder ein Glas Wein geniessen. Die Guggenmusik Väntilwörger aus Sins und die einheimische Guggenmusik Mery-Güüger sorgten für den fasnächtlichen Sound. So wurde zu den Musikstücken getanzt und geklatscht. Vielen Dank fürs Vorbeikommen, trotz den vielen weiteren Auftritten!

Die Maskenprämierung wurde auch dieses Jahr wieder durchgeführt, jedes Kind durfte daran teilnehmen. Unter den vielen Eisprinzessinnen, Schneemännern und vielen anderen Sujets war es dann für die Jury nicht einfach, die Sieger zu erküren!

Herzlichen Dank an alle Kinder und Erwachsenen, welche sich verkleidet hatten! So macht es richtig Spass diesen Anlass zu organisieren und durchzuführen!!

Zum Schluss auch einen herzlichen Dank an alle Helferinnen und Helfer vom Turnverein Merenschwand für euren Einsatz. Es machte richtig Spass mit euch den Kinderball durchzuführen.