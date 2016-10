Am vergangenen Wochenende ging es bunt zu in Spreitenbach: Das nationale Trainingszentrum für Taekwon-Do öffnete seine Türen, um der breiten Öffentlichkeit einen Einblick in seine spektakuläre Kampfkunst zu geben. Vor allem für die jungen Nachwuchssportler von Taekwon-Do Schweiz war es ein aufregender Tag: Am TKD Schweiz Kid's Turnier durften sie vor allen Zuschauern ihr Können demonstrieren. Formenlauf, Speedkicks gegen eine Attrappe, Freikampf und Sprungtechniken- Taekwon-Do vereint viele verschiedene Elemente in sich, so dass jeder Schüler, ob Erwachsener oder Kind, seine eigenen Stärken entdecken und einsetzen kann. Das Turnier endete mit einer Menge strahlender Kinder, die ihren Eltern und Freunden stolz ihre Medaillen präsentierten.

Nach der Siegerehrung kam der gemütliche Teil des Tages - die Instruktoren und Mitglieder von Taekwon-Do Schweiz versammelten sich gemeinsam mit ihren Freunden und Anhängseln zum Familienfest. Während die Kinder in der grossen Hüpfburg verschwanden, konnten die Erwachsenen bei der Grillparty auf der grossen Dachterrasse die Sonne geniessen.