Am Sonntag 20. November 2016 durfte die MG Oberentfelden ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Programm zum Besten geben. Das Konzert wurde mit dem bekannten Stück „Ameno“ eröffnet. Dann sagten Pascal Janz und Christina Dössegger, welche durch das Programm führten, „Air force one“ von Jerry Goldsmith und „E Vogel ohni Flügel“ von Peter Räber an. Verstärkt wurde die MGO bei den drei ersten Stücken von Schülern der Musikschule Oberentfelden. Danke an euch, ihr ward eine super Unterstützung!

Danach mussten die „grossen“ alleine ran. Die Arrangements „Magnetberg“ und „Terra Pacem“ von Mario Bürki verlangte den Musikanten alles ab. Mit „Lord Tullamore“ von Carl Wittrock wurde der offizielle Teil abgeschlossen. Gerade noch rechtzeitig bevor es Knoten in die Finger gab. Die zahlreichen Besucher waren so begeistert, dass sie noch Zugaben verlangten. Mit zwei Weihnachtslieder wurden sie auf die Adventszeit eingestimmt.

Nach dem Konzert waren alle Besucher zu einem Apèro im Untergeschoss der Kirche eingeladen. Dort liessen wir den Abend ausklingen.

Sie wollen uns nochmal oder auch mal hören? Besuchen Sie unsere Homepage. Dort erfahren Sie immer das Neuste!