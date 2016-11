Tradition wird beim Schwingklub Baden-Brugg gross geschrieben. So findet immer im Spätherbst das interne Klubschwinget mit anschliessendem Helferfest statt. Gestartet wurde der Anlass am Nachmittag mit den Jungschwingern. 12 Burschen, darunter erfreulich viele Neuzugänge, bestritten die Zweikämpfe im Sägemehl. Als Sieger durfte Schreiber Raphael, Jahrgang 2004 aus Mägenwil ausgerufen werden. Nach dem Rangverlesen der Jungschwinger stiegen die Aktiven in die Schwinghosen. Schaffner Samuel, der technische Leiter des Schwingklubs Baden-Brugg, zeigte sein Können auf eindrückliche Weise und konnte alle Gänge gewinnen und besiegte im Schlussgang Bearda Samuel. Den Vereins-Spezialpreis, die Zinnkanne, holte sich dieses Jahr Hitz Florian mit einem Sieg im Zusatzgang gegen Schöni Marc. Der Abschluss im Schwingkeller mit Speis und Trank fand grossen Anklang und man liess den Abend mit gemütlichem Zusammensein ausklingen.

Bea Hitz