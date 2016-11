Am Donnerstag, 17. November führte die Seoner Pensionierten-Vereinigung ihren zweitletzten Anlass in diesem Jahr durch. Er galt wiederum der traditionellen „Homberg-Metzgete“. Rund die Hälfte der Teilnehmenden begab sich, trotz des regnerischen Wetters, zu Fuss auf die „Aargauer Rigi“! Nach 1 ½ Std. Marschzeit wurde beim Waldhaus Leutwil eine Kaffee-und Gipfelipause eingelegt, bevor das letzte ¾-stündige Teilstück in Angriff genommen wurde. Gegen die Mittagszeit füllte sich der Saal im Berggasthaus Homberg zunehmend und so konnte der Obmann insgesamt 74 Teilnehmende begrüssen. Die „Metzgete“ mundete allen sichtlich und sie war auch unter der neuen Geschäftsleitung ausgezeichnet. Dies war auch nicht anders zu erwarten, hatte doch der vorhergehende Pächter, Res Mäder, in Abwesenheit des Wirtes (Nino Panciotto weilte im Militärdienst) die Küchenkelle ‚geschwungen‘! Aber nicht nur das, er unterhielt die Seener-Gesellschaft in gewohnter Manier auch mit der Handorgel und seinen ‚ulkigen‘ Witzen! Als Gäste hatte der Vorstand dieses Jahr Pfarrer Maurer, Sozialdiakon Fässler und Siegrist, M. Frischknecht „zu Tische geladen“! Pfarrer Maurer benutzte dabei die Gelegenheit, um ein paar besinnliche und passende Worte (in Form eines Gedichtes) an die Runde zu richten. Gegen Mitte des Nachmittages lichteten sich die Tischreihen und die „Männerstämmler“ machten sich (ohne Hungergefühle) wieder auf den Heimweg. Am Dienstag, 13. Dezember steht der letzte diesjährige Anlass auf dem Programm, nämlich das ebenso traditionelle ‚Fischessen‘ im Seoner-Waldhaus.