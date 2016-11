Am kommenden Sonntag spielt Spreitenbachs 1. Mannschaft die 4. Runde der Saison. Spreiti trifft auf Wehntal-Regensorf und die Flying Penguins Niederwil. Doch bevor wir zum Unihockey kommen, ein kurzer Abstecher zum Fussball:

Hach, was hat er gelitten: Haris Seferovic, Profifussballer und Schweizer Nationalspieler. Was wurde er kritisiert! Was musste er warten! Stürmer ist er, Haris, und Stürmer sollen Tore schiessen – ganz einfach. Doch genau dies gelang ihm, Haris, viel zu selten. Also eigentlich nie. Fast ein Jahr ohne Tor in der Nati, nur drei Treffer in 29 Bundesligaspielen. Bis der Mann aus Sursee gegen Ungarn endlich wieder traf. Dazwischen hiess es immer, Haris „arbeite viel fürs Team, laufe sehr viel, kämpfe bis zum Umfallen, sei defensiv wertvoll.“ Wer mal Stürmer war, weiss genau: Nette Worte, aber Stürmer sollen nun mal – naja – einnetzen! Nicht mehr. Nicht weniger.

Erst 17 Törchen

Nun klar, im Kleinfeldunihockey gibt es die klassischen Stürmer nicht mehr – im modernen, schnellen Kleinfeldunihockey, 3 gegen 3, spielt jeder überall und alle schiessen Tore. Der Vergleich hinkt also ein wenig. Dennoch: Beim STV Spreitenbach gibt’s zu viele Seferovic’s – und zu wenige Ibrahimovic’s, wenn man so möchte. Spreiti schiesst einfach viel zu wenig Tore. Die nackten Zahlen aus bisher sechs Spielen in der 1. Liga: 1 Sieg, 5 Niederlagen, 38 Gegentore und 17 Törchen, weniger als jedes andere Team der Liga (Ost- und Westgruppe). Ein Forumuser auf «unihockey.ch» meinte kürzlich, das Spiel der Spreitenbacher «sehe zwar gut aus, sei aber ineffektiv.» Das ist nicht ganz falsch: Anzuschauen ist das schon schön, was der Aufsteiger jeweils zeigt. Das Laufpensum und der Kampf sind lobenswert, ja top. Und auch defensiv ist man mehr oder weniger solide. Doch gefährliche Abschlüsse, geschweige denn Tore, gibt es halt zu wenige. Eben: Zu viele Seferovic’s, zu wenige Ibrahimovic’s. Eins jedoch sollte man nicht vergessen: Spreiti spielt zum ersten Mal in der 1. Liga KF. An den hohen Rhythmus und die Tatsache, dass man plötzlich Aussenseiter ist, muss man sich zuerst gewöhnen. Doch Trainer und Spieler wissen natürlich auch um die fehlende Torgefährlichkeit. Daran wurde in den letzten Trainings, nebst anderen Details, gearbeitet.

Wehntal-Regensdorf und die Flying Penguins liegen in der Tabelle vor Spreitenbach. Gleichwohl ist gegen diese Teams etwas zu holen. Und in den bisherigen Spielen fehlte oft gar nicht viel. Wie das eben auch bei Haris meistens der Fall war. Bis Ungarn kam. Und Haris endlich wieder traf. Vielleicht geht auch beim einen oder anderen Spreitenbacher am Sonntag der Knopf auf?

Im Wissen, dass man gegen die Topteams Cazis, Lengnau und Gossau durchaus verlieren darf, sind die Spreitenbacher auch weiter positiv gestimmt. Am Sonntag wollen sie endgültig beweisen, dass sie in der 1. Liga angekommen sind. Gespielt wird in Aarburg, um 09:00 gegen Wehntal-Regensdorf und um 10:50 gegen Niederwil. Unterstützung ist immer gerne gesehen!