Unter der Leitung von Verena Eckert-Bruholz wird der Chor mit 40 Sängerinnen und Sängern, begleitet von Klavier und Schlagzeug, ein vielseitiges Konzert mit Gospelsongs darbieten.

Der Unity-Gospelchor Umiken ist bereit, wieder eine bunte Palette von Songs vorzutragen. Durch das Jahr hindurch hat der Chor mit der Dirigentin Verena Eckert-Bruholz neue Lieder einstudiert und bekannte Songs aus dem grossen Repertoire aufgefrischt. Während der Proben ist auch die Begeisterung an den Melodien und Rhythmen und den tiefsinnigen christlichen Texten wieder neu entfacht worden. Die rund 40 Sängerinnen und Sänger werden unterstützt von Marcel Bryner am Klavier und Martin Hunziker am Schlagzeug.

Der Unity-Gospelchor Umiken, freut sich darauf, in der Zeit vor dem Advent mit den rhythmischen und besinnlichen Gospelsongs Freude, Hoffnung und Begeisterung weitergeben zu können. Lassen Sie sich davon anstecken und Ihr Herz öffnen am Konzert.

Konzertdaten:

Sa. 5. Nov. 2016 19.00 Uhr Kirche Möriken

So. 6. Nov. 2016 19.00 Uhr Stadtkirche Brugg

Eintritt frei, Kollekte zur Deckung der Unkosten