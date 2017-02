„Nichtsängern entgeht so einiges, singen hat die Kraft, glücklich zu machen.“

Mit diesem Zitat aus einer Coop-Zeitung schloss unsere Präsidentin Elfriede Jakob ihren Rückblick auf das vergangene Jahr anlässlich der ordentlichen Generalversammlung des Johanneschors Mellingen am 20. Januar im Alterszentrum Grüt. Eine gutgelaunte Schar von Sängerinnen und Sängern folgte dem geschäftlichen Teil: der Bestätigung des gesamten Vorstandes, der Ehrung von drei Sängerinnen für 15 Jahre aktive Mitgliedschaft, sowie der Genehmigung des Kassaberichts, der dank grosszügiger Spenden einen Überschuss aufwies.

Unter dem Traktandum Diverses wiesen verschiedene Sängerinnen auf die gute Stimmung in Chor hin und dankten für die konstruktive und sehr angenehme Zusammenarbeit mit Pfarrer Walter Schärli und für die wohlwollende Unterstützung durch die Kirchpflege.

Das vergangene Jahr war stark durch den Dirigentenwechsel geprägt: Mit der Wahl von Marie-Odile Vigreux gelang eine nahezu nahtlose Ablösung von Quentin Gaillard. Dies zeigte sich in der weiterhin hohen Qualität der Proben und auch anlässlich des ersten grösseren Auftritts an Weihnachten, der Aufführung von Franz Schuberts G-Dur Messe mit Solisten und Orchester.

Das kommende Jahr wird zu einem guten Teil von Marie-Odile Vigreux‘s Masterstudium Chorleitung an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) geprägt sein. Im Januar 2018 werden wir die Gelegenheit haben, an ihrem Abschlusskonzert teilzunehmen. Teile der Werke werden wir schon im Verlauf dieses Jahres in unseren Gottesdiensten aufführen. Ebenfalls Teil der Ausbildung ist das offene Singen am 5. Mai in der Mellinger Stadtscheune. Gelegenheiten für den Chor, sich nach aussen zu zeigen, und für Gastsängerinnen und Gastsänger eine spannende Zeit zum Mitmachen. Informieren Sie sich auf unserer Webseite www.johanneschor-mellingen.ch oder schauen Sie einmal in eine unserer Proben hinein. Wir freuen uns!