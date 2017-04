Sportlich-musikalisch geht es Ende April, Anfang Mai in der Mehrzweckhalle in Messen zu und her: Während der Turnverein Messen sich in teilweise komplizierten Choreographien präsentiert, unterstützt sie die Musikgesellschaft Messen dabei mit wundervollen Klängen. Dies ist im Limpachtaler-Dorf eine absolute Première, die sowohl aus organisatorischer wie auch aus sportlicher und musikalischer Sicht von den beiden Vereinen einiges abverlangt.

«Nähme mir es Bier», fragten sich einige Mitglieder des TV und der MG Messen anlässlich der Turnhalleneinweihung im Herbst 2014. Wie heute bekannt ist, war dies der Beginn eines einzigartigen Anlasses. Während dieses Schlummertrunkes entstand die Idee, das Wirken des TV’s, der Jugi und der Musikgesellschaft Messen zu vereinen. Der Gedanke, zu live gespielter Musik zu turnen, faszinierte von Anfang an. Aus der ursprünglichen «Bieridee» ist inzwischen ein konkreter Anlass geworden:

Unter dem Thema «Pacific Dreams» begrüsst Sie die Musikgesellschaft zusammen mit dem Turnverein und der Jugi Messen zu einer unterhaltsamen und sportlich-musikalischen Veranstaltung.

Die Besucher dürfen sehr gespannt sein, denn nebst diversen Akrobatik- und Tanz-Nummern kommen beispielsweise im bekannten «Pirates of Caribbean» die Barren zum Einsatz und sogar die Säbel rasseln zwischendurch! Klein und Gross geben ihr Bestes um an folgenden vier Veranstaltungs-Daten die Zuschauer zu fesseln und sie in die entfernte Pazifik-Welt zu entführen:

Daten

Samstag 29. April Festwirtschaft ab 18.00 Showbeginn 19.30

Sonntag 30. April Festwirtschaft ab 12.00 Showbeginn 13.30

Freitag 05. Mai Festwirtschaft ab 18.00 Showbeginn 19.30

Samstag 06. Mai Festwirtschaft ab 18.00 Showbeginn 19.30

Um den Besucheraufmarsch etwas besser zu planen, setzen die beiden Vereine auf ein Online-Platzreservations-System. «Die Show-Premiere vom 29. April ist bereits komplett ausgebuch», freut sich OK-Präsident Martin Uhlmann. «Wir empfehlen unseren Besuchern, die Plätze unbedingt vorgängig zu reservieren».

Platzreservationen

Online: res.seatlion.com/6405

oder telefonisch: 034 / 411 26 51

Mehr Informationen finden Sie auf den Vereinswebseiten www.mg-messen.ch, www.turnen-messen.ch oder auf Facebook.