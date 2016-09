Vor einer Woche war der Tambourenverein mit der eigenen Trommelschule für zwei Tage auf dem Balmberg. In den letzten Jahren diente das Weekend zur Vorbereitung für die Verbandsfeste der Jungtambouren. Leider gibt es dieses Jahr kein Wettspiel für unseren Jungen im Verband, so dass wir das Weekend nutzten um auf das Platzkonzert vom letzten Samstag vorbereitet zu sein.

Die intensive Vorbereitung hat sich gelohnt. Trotz schlechten Wettervorhersagen haben wir uns entschieden das Konzert jeweils am Märetplatz und Friedhofplatz durchzuführen.

Der Verein eröffnete mit dem Strassenmarsch dieses Kurzkonzert. Danach zeigten unsere Besten als Quartett den "Goodspeed". Nun kamen unsere Trommelschüler an die Reihe, welche den Bingis, der an der Fasnacht gespielt wird, aufzuführen. In einer Ansprache wurde dem zahlreichen Publikum erklärt, wie man zum Tambour wird und dass die Trommelschule äusserst erfolgreich ist.

Als besonderes Highlight war die eigens am Weekend einstudierte moderne Komposition der "Zwergenaufstand". Zusammen mit der Trommelschule war es eine grosse Herausforderung innert einer Woche zu einem guten Vortrag zu machen.

Nach den beiden weiteren modernen Kompositionen "Gin Tonics" und "Latino Machiatto" verabschiedete sich der Verein mit einem Body Percussion Stück, welches ohne Trommel, nur mit Klatschen und Körper vorgetragen wird.

Die grosse Zustimmung des Publikums und grosse Kollekte berührte uns sehr, so dass wir sicher wieder kommen.