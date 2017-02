Am nächsten Wochenende finden in der Turnhalle Rössligasse in Niederlenz mehrere Meisterschaftsrunden statt. Die 2. Liga mit den Mannschaften Sebastian Stempfel und Stefan Zehnder, sowie Thomas Dössegger und Markus Roth spielen am Samstagmittag um den Einzug in die Finalrunden. Björn Fendt und Jan Lüscher kämpfen am Sonntagmorgen in der Kategorie U15 um Punkte. Beenden wird den Anlass die 3. Liga mit Lukas Niederkofler und Kevin Sterchi.

Der Verein würde sich über zahlreiche Besucher freuen. Für das Leibliche wohl ist gesorgt.



Spielzeiten:

Samstag 4. März, 13.30 Uhr 2. Liga.

Sonntag 5. März, 09.00 Uhr U15 und 13.00 Uhr 3. Liga