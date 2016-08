Erst vor wenigen Wochen hat der Cevi Derendingen sein neues Cevi-Huus eingeweiht. 40 Jahre gibt es den Verein bereits - nun gibt es die Möglichkeit, auch mitzumachen! Im Cevi bietet das aktive Leiterteam den Kindern jeden zweiten Samstag eine spannende Freizeitbeschäftigung: Unter Gleichaltrigen sitzen sie zusammen am Feuer, nehmen an Postenläufen und spannenden Spielen teil, basteln, singen und erleben zusammen eine tolle Zeit. Diese und noch viele weitere Aktivitäten zeichnen den Cevi Derendingen aus. Die Programme finden sowohl draussen oder drinnen, eben im neuen Cevi-Huus, statt.

Daneben organisiert das Leiterteam folgende Events: Das traditionelle Herbstlager (3. Ferienwoche), ein Cevi-Weekend, die Kinderfasnacht oder eine Halloween-Party.

Unterstützt wird das Leiterteam durch einen Vorstand, zusammen wird jedes Jahr eine Festwirtschaft an der Pfingstchilbi in Derendingen betrieben und die Aktion "Cevi und Züpfe" durchgeführt.

Am Samstag 10. September findet der nationale Schnuppertag (Cevi-Tag) statt, an dem auch der Cevi Derendingen teilnimmt. Unter dem Motto "Die drei Cevianer und das Geheimnis im Wald" wartet für alle Kinder ein spannendes Programm mit einer geheimnisvollen Spurensuche im Wald. Denn die drei Cevianer müssen mit Hilfe der Kinder herausfinden, weshalb sich der Wald plötzlich ganz pink verfärbt hat – garantiert ein abwechslungsreicher Nachmittag für alle Teilnehmenden!

Eingeladen sind alle Kinder ab 7 Jahren von Derendingen und der Umgebung. Treffpunkt ist um 14.00 Uhr auf dem Gemeindeplatz Derendingen, das Programm endet um 17.00 Uhr auch wieder dort. Da das Programm mehrheitlich draussen stattfindet, bitte dem Wetter entsprechend anziehen.