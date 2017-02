Am vergangenen Freitag sind die Leichtathleten des STV Herznach in Kreuzlingen am „Thurgauer Hallen-Leichtathletik-Mannschaftsmehrkampf“, kurz Hallen-LMM, am Start gewesen. In den Sparten Medizinballstossen, Sprung, Steeple und Stafettenlauf konnten sich die Herznacher mit 12 weiteren Mannschaften messen. Das Ergebnis ist grosse Klasse! In der Kategorie Aktive Turner belegen die Athleten des STV Herznach den 1. Rang.

Wir gratulieren Marco Leimgruber, Simon Rohrer, Simon Hunziker, Janis Goël und Beat Jäger (v. li.) ganz herzlich zum Sieg.