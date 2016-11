Fricktaler Erfolge in Lörrach

Kurz vor Mittag des 19. November trafen sich 26 motivierte Schwimmer der SLRG Fricktal vor dem Hallenbad an der Schillerstrasse in Lörrach. Sie wurden in 6 Gruppen verschiedener Kategorien unterteilt und machten sich dann gleich ans Einschwimmen. Am Nachmittag startete endlich der Wettkampf. Jedes Team absolvierte vier Disziplinen, wobei die Jüngeren meist eine vereinfachte Form der Staffeln der Grossen zu bewältigen hatten. Wer gerade selbst nicht im Wasser war, feuerte seine Teamkollegen an, was für eine laute, aber gute Wettkampfstimmung sorgte. Die guten Zeiten und Zwischenresultate liessen auf Grosses hoffen und somit konnte beim Rangverlesen manch einer nicht mehr stillsitzen. Gleich zwei Teams schafften es unter die Top 3. Die Damenmannschaft der Altersklasse 13/14 erreichte den 3. Platz und das Erwachsenenteam durfte sogar ganz zuoberst aufs Podest steigen. Auch andere Teams erzielten gute Ränge und auf jeden Fall haben alle Grossartiges geleistet.