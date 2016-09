Bereits zum zweiten Mal laden die Jungen Grünen des Kantons Zürich zum Bio-Brunch ein. Am 11. September um 11 Uhr sind auf dem Biohof im Fondli in Dietikon alle ZopflieberhaberInnen und KäsefeinschmeckerInnen herzlich willkommen, um sich am spätsommerlichen Brunchbuffet zu verköstigen und einen geselligen Sonntagvormittag zu verbringen. Doch umweltverträgliche Ernährung lässt sich an diesem Morgen nicht nur über den Magen erfahren. Für alle BrunchbesucherInnen wird es auch eine Führung durch die ansässige Gartenkooperative ortoloco geben, welche seit über 6 Jahren selbstverwaltenden Gemüseanbau betreibt und so versucht, einen alternativen Weg für die Ernährung der Zukunft aufzuzeigen.

Also nicht zögern und am 11. September auf dem Biohof Fondli vorbeischauen. Die Jungen Grünen Zürich freuen sich auf spannende Diskussionen bei einem reichhaltigen Buffet.

Mehr Infos:



www.jungegruene.ch/zh/anmeldung-bio-brunch

zuerich@jungegruene.ch