Der traditionelle Markthof-Anlass der SP-Obersiggenthal mit Grill und Musik stand ganz im Zeichen der Bezirkswahlen sowie der Grossrats- und Regierungsratswahlen. Das Motto „Politik ist uns nicht Wurst“ wies über das kurzfristige Vergnügen hinaus: Die zu befürchtenden Kürzungen im Bildungsbereich, in der Sozialpolitik oder in der Jugendpolitik sowie das Ja der SP zur Volksabstimmung zur AHV und zur Energiepolitik gaben Anlass zu spannenden Diskussionen mit Mia Jenni und Max Chopard-Acklin, die – beide aus Obersiggenthal – für den Grossrat kandidieren. Mit von der Partie waren auch die Grossratskandidaten Christian Denzler aus Untersiggenthal und Jürg Caflisch aus Baden. In intensiven Gesprächen mit Markthofbesuchern beobachtet wurde die Regierungsratskandidatin Yvonne Feri. Red und Antwort standen sodann Peter Stucki (Nussbaumen) und Urs Keller (Untersiggenthal) als Friedensrichterkandidaten im Kreis III Baden sowie Christian Fischbacher als Kandidat für das Gerichtspräsidum in Baden. Begleitet von dezenten, aber virtuos gespielten Handharmonikastücken von Claudio Eckmann aus Unterehrendingen ergab sich ein überaus anregender, aber auch von Gemütlichkeit geprägter Samstagvormittagsanlass.