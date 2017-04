Unter diesem Motto fand die Jahresversammlung der SP-Erlinsbach statt. Die Präsidentin Barbara Roth dankte den Mitgliedern für ihren Einsatz im Rahmen der Grossrats- und Regierungsratswahlen vom Herbst 2016. Der Aufwand für die Standaktion vor dem Gemeindehaus wurde mit einem guten Wahlergebnis für die SP belohnt. Diesen positiven Schwung nehmen die Mitglieder mit in die Vorbereitung der Kommunalwahlen für den Herbst diesen Jahres. An der Jahresversammlung wurden unter anderem die Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl in die Kommissionen nominiert. Ein weiteres Ziel der SP-Erlinsbach ist es eine Kandidatin oder Kandidaten für den Gemeinderat zu nominieren, damit soziale Anliegen wieder eine stärkere Gewichtung erhalten.



Claude Longchamp als Gast am Politapéro in Erlinsbach

Ein weiteres Traktandum war die Vorbereitung des öffentlichen überparteilichen Politapéro. Als Gast konnte die SP-Erlinsbach den renommierten Politologen Claude Longchamp gewinnen. Er wird zum Thema des Einflusses der Medien, insbesondere der Social Media auf die politische Meinungsbildung der Stimmbürger, den Zuhörern Rede und Antwort stehen. Interessierte sind herzlich eingeladen. Der Politapéro findet am Samstag 29.04.2017 um 10:30 Uhr im Kultur- und Begegnungszentrum Wygärtli in Erlinsbach statt.