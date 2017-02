Beim Auswärtsspiel in der Saalsporthalle in Zürich verlieren die Baselbieterinnen mit 37:31 (18:14). Als man die Reise nach Zürich antrat wusste man, dass dies einer schwierigen Aufgabe gleich kommen wird. Das Kader der Leimentalerinnen ist immer noch dünn und man versprach sich einen harten Kampf. Das Spiel gestaltete sich zu Beginn bereits schwer, die HSG schaffte es ein ums andere mal nicht im Angriff zu einem erfolgreichen Abschluss zu kommen. So sah man sich nach 5 Minuten bereits mit 4:1 im Hintertreffen. Mit einer engagierten Leistung schaffte es das Team um Aline Mathys nach 16 Minuten zum ersten Mal in der Partie den Führungstreffer zu erzielen zum 8:9. Das Spiel blieb bis zum Timeout der Zürcherinnen beim Stand von 10:10 ausgeglichen, was jedoch den Spielfluss der Leimentalerinnen unterbrach. Es schlichen sich bis zur Hälfte unzählige technische Fehler in die Angriffsreihen der HSG ein, was den Zürcherinnen zu dem 18:14 Halbzeitresultat verhalf. Die zweite Hälfte begann wie die erste aufhörte und nach 5 Minuten lag man bereits 21:15 in Rückstand. Auf Seiten der Leimentalerinnen raufte man sich nochmals zusammen und man kämpfte sich wieder auf 3 Tore zum 23:20 heran. Die Sensation war zum greifen nah, jedoch wurde die Euphorie jäh gedämpft, als die Zürcherinnen eine doppelte Unterzahl ohne Gegentor überstanden und dazu die Führung weiter ausbauen konnten. Die HSG Leimental hatte zu viele Aussetzer in der Verteidigung, vertingelte erneut zu viele Bälle im Angriff und waren zweitweise gegen die harte Abwehr von Amicita ideenlos. Die Stadtzürcherinnen waren in dieser Phase der Partie der klare Profiteur der Gesamtsituation und konterten die Baselbieterinnen ein ums andere mal mittels schnell vorgetragenen Gegenstössen der schnellen Marina Decurtins aus. So endete das Spiel 37:31 für das Heimteam. Das nächste Spiel gegen den selbsternannten Aufstiegsfavoriten HV Herzogenbuchsee verspricht eine ähnlich harte Partie zu werden, jedoch hoffentlich mit dem Quäntchen Glück für das Team von Michel Zbinden und Jürg Müller. Zürich Saalsporthalle. – 80 Zuschauer. - SR: Ciccarese/Lanz. – Strafen: 7x 2 Minuten gegen GC Amicitia Zürich und 3x 2 Minuten gegen die HSG Leimental. GC Amicitia Zürich: Lusinger, Leuenberger Garcia; Bopp (4), Salem (2), Müller, Muntwyler (2), Dormann (3), Leuenberger (4), Decurtins (7), Lüscher, Ribeiro de Freitas (5), Nötzli (9), Schadegg (1). HSG Leimental: Hiestand, Steiner; Schoeffel (3), Lorenz (4), Herrera (1), Mathys A. (9), Czerwenka (2), Krieger (2), Jutzi (2), Zimmerli (1), Mathys S. (5), Reinders (2). Bemerkungen: Leimental ohne Scherb, Bütikofer, Schwaiger, Köster (alle verletzt).