Petrus hat wohl die letzten Proben der SG Rüttenen-Günsberg so gefallen, dass er auf unsere Musikreise einen Warmen und Sonnigen Tag bescherte. Gut gelaunt und voller Freude haben wir den Car bestiegen und sind über Land ins Papiliorama in Kerzers gefahren. Dort gab es zur Begrüssung Kaffee und Gipfeli mit anschliessender Besichtigung. Mit dem Schiff sind wir von Murten nach Motier gefahren. Dort hat uns der Car abgeholt und zum Mittagessen nach Mur/Vully ins Restaurant Eulenhof zur Fam. Gaillet gebracht. Wir wurden sehr herzlich empfangen von Nadja und präsentierte uns die prächtige Aussicht auf den Murtensee und die Alpen. Zum Mittagessen gab es diverse Grilladen und sagenhafte 16 frisch zubereitete Salate. Das Dessert war das Tüpfelchen auf dem i, einen regionalen Rahmkuchen. Am späteren Nachmittag ging es wieder auf die Heimreise. Dem Reiseleiter Toni und Edith Reihnart gebührt unser Dank für die sehr gute Reiseleitung und wir alle freuen uns schon jetzt wo es im nächsten Jahr hingeht.