Am vergangenen Samstag stimmte das Mutterschiff Openair soundlastig auf ihre diesjährige Jubiläumsausgabe vom 27. bis 29. Juli ein. Im Theater am Bahnhof liess die Crew eine Party à la Mutti-Art steigen.

Zur Feier des 15. Jubiläums verlängert das Mutterschiff Openair sein Festival nicht nur auf drei Tage, sondern lud auch am letzten Wochenende zur Sause ins Reinacher TaB (Theater am Bahnhof) ein. Bei dieser Gelegenheit konnte gleich noch auf den Bohler Award angestossen werden, der dem Team des Menziker Kulturanlasses vor zwei Wochen von der Sebastian Müller AG als Anerkennung für das jahrelange Engagement verliehen wurde.

Nach dem internen Grillieren, mit dem sich das Openair-OK bei seinen zahlreichen freiwilligen Helfern bedankte, eröffnete „Urban Junior“ den Abend. Die One-Man-Band aus Zürich brachte mit ihrem eigenwilligen und erfrischenden Electro Clash Trash gute Stimmung ins TaB und erinnerte an das Mutterschiff Openair 2005, bei dem sie bereits auf der Bühne stand.

Einstimmung auf den Juli

Auch der zweite Act „Fiji“ liess Erinnerungen an vergangene Mutterschiffe, genauer gesagt an das Openair 2013, aufleben. Mit seinem Elektro-Pop regte das Duo zum Tanzen und vom Alltag Loslassen an. Last but not least liess die Aarauer Djane Beatween den Abend ausklingen.

Mit der Mutti-Party im TaB stieg die Vorfreude noch mehr auf die kommende Jubiläumsausgabe vom 27. bis 29. Juli. Denn diese enthält nicht nur zum ersten Mal einen Kleinkunstabend mit dem Spoken Word-Künstler Renato Kaiser und dem Kabarett-Duo 9VoltNelly, sondern wartet auch wie jedes Jahr mit einem bunten Mix unterschiedlichster Musicacts auf. Ob Irish-Punk mit The Moorings, Reggae von der Combo Jamaram oder Rock-Pop der Schweizer Gruppe Macao – am 15. Mutterschiff Openair ist für jeden etwas dabei. Kulinarisch wird am Kleinkunstabend ein feierliches Gourmetdinner aus dem Smoker geboten. Tickets dafür gibt es unter www.petzi.ch.

Weitere Infos zum Programm oder Vorverkauf:

www.mutterschiff.ch