TTC Döttingen / GV Döttingen, 31.07.2016, wr

Am 20. Mai 2016, 20.30 Uhr hat der Tischtennisclub Döttingen die 50. Generalversammlung durchgeführt. Präsident Werner Portmann konnte zügig durch die Traktandenliste führen. Einleitend gedachten die anwesenden Mitglieder des am 12. März 2016 viel zu früh verstorbenen Ehrenmitgliedes, Gründer und langjährigen Präsidenten Gerhard Suter.

Dem Protokoll der letzten GV, dem Jahresbericht des Präsidenten und dem Tätigkeitsbericht, der Rechnung / Abschluss der Saison 2015/2016 und dem Budget 2016/2017 wurden von den 20 anwesenden Mitgliedern jeweils einstimmig zugestimmt. Die Mitgliederbeiträge für die kommende Saison wurden unverändert belassen.

Wahl des Vorstandes und der Revisoren

Aus dem bestehenden Vorstand lag keine Demission vor. Tagespräsident Michael führte die Wahlen durch. Werner Portmann (Präsident), Patrick Keller (Kassier), Thomas Riechsteiner (Spielleiter) wurden in Ihren Ämtern einstimmig bestätigt. Die bisherigen Revisoren Daniel Häfeli und Walter Riechsteiner wurden für eine weitere Amtsperiode wiedergewählt.





Rückblick, Spielleiterbericht

1. Mannschaft / 1. Liga:

Die Saison konnte die Mannschaft beinahe erfolgreich gestalten. Die 1. Mannschaft steigerte sich nach einer guten Vorrunde in der Rückrunde nicht mehr und platzierte sich schlussendlich auf dem 6. Rang. Da hat punktemässig wenig gefehlt, um auf einem Aufstiegsplatz in die NLC zu stehen. Das Fehlen eines konkurrenzfähigen 3. Spielers hat eine bessere Klassierung verhindert.

Mannschaft / 3. Liga:

Die beste Klassierung einer Döttinger Mannschaft erreichte unser «2». Die Spieler Mimmo Calabretto, Daniel Häfeli und Patrick Müller absolvierten die Rückrunde ohne Niederlage und platzierten sich somit auf dem guten 2. Rang.

Nach Abschluss der Meisterschaft ergab sich durch einen Rückzug einer Mannschaft aus der 2. Liga die Möglichkeit doch noch in die 2. Liga aufzusteigen. Nach intensiven Gesprächen wurde die Chance genutzt. Somit spielt die Zweite die nächste Saison in der zweithöchsten Liga des NWTTV.

3. Mannschaft / 4. Liga:

Diese Mannschaft konnte sich nach anfänglichen Schwierigkeiten einen guten 5. Rang erspielen. Sie vermochte gegen verschiedene vor ihnen platzierte, stärkere Mannschaften einige Punkte ergattern und konnte sich so von den Abstiegsplätzen deutlich absetzen.

4. Mannschaft / 4. Liga:

Die 4. Mannschaft war durch verschiedene Spielerabwesenheiten stark geschwächt und konnte dadurch einige Spiele nur zu zweit antreten. Trotz einer sehr guten Einzelbilanz von Patrick Keller konnte der Abstieg nicht verhindert werden.

Ebenfalls wie die 2. Mannschaft wurde der TTC Döttingen vom Verband angefragt, ob diese Mannschaft doch noch an der Meisterschaft in der 4. Liga teilnehmen möchte. Auch diese Mannschaft, wird die nächste Meisterschaftssaison in der 4. Liga bestreiten können.

5. Mannschaft / 6. Liga:

Die 5. Mannschaft wurde geprägt durch ein starkes Auftreten des jungen Spielers Christoph Erdmann. Trotzdem kam diese Mannschaft nicht über den 7. Rang hinweg. Diese Mannschaft wird infolge fehlender Mannschaften im Verband neu in der 5. Liga spielen dürfen.

Weitere Resultate

Neben der erfolgreich abgeschlossenen Mannschaftsmeisterschaft wurden noch weitere gute Resultate an Turnieren (NWTTV und Aargauer Einzel- und Doppelmeisterschaften).

Erfolgreichste Teilnehmer waren Robin Mühlebach und Sabrina Schifferle. Sie holten bei diesen beiden Turnieren nicht weniger als 4 Gold, 3 Silber- und 9 Bronzemedaillen,

Dank den guten Resultaten erreichte Robin Mühlebach in der Einzelrangliste der Schweiz neu die A16 – Klassierung und wird neu den 149. Rang belegen.

Eine ebenfalls gute Saison verzeichnete Sabrina Schifferle. Sie ist neu bei den Damen der Schweiz auf den 96. Rang vorgerückt, dies dank einer guten zweiten Saisonhälfte und den tollen Platzierungen an den Turnieren. Sie weist nun neu folgende Klassierungen auf: C10 bei den Damen und D5 bei den Herren.

Im Schweizer-Cup war bereits in der 1. Hauptrunde Schluss. Gegen den diesjährigen Aufsteiger in die NLC, den TTC Affoltern, vermochten die Döttinger keinen Match für sich entscheiden. Die hochklassierten Gegner gaben den Tarif an und gewannen überlegen mit 0:15.

Ausblick Saison 2016/2017

Der TTC Döttingen wird die nächste Meisterschaftssaison wie folgt in Angriff nehmen.

Die 1. Mannschaft spielt in der 1. Liga (Robin und Tine werden unterstützt durch einen neuen Spieler, Viktor Granet, der eine B14-Klassierung aufweist).

Die 2. Mannschaft wird neu in der 2. Liga mit den Spielern Mimmo Calabretto, Daniel Häfeli und Patrick Müller auftreten.

Die 3. und 4. Mannschaft werden beide in der 4. Liga spielen.

Die 5. Mannschaft spielt neu in der 5. Liga.

Weitere Einsätze des TTC Döttingen werden wieder im Schweizer Cup und im Aargauer Cup erfolgen.

Turniereinsätze von Döttinger Spieler werden an den Aargauer- und NWTTV-Meisterschaften stattfinden.

Tätigkeiten

In der Saison 2016/2017 werden neben der Mannschaftsmeisterschaft wiederholt auch andere Tätigkeiten durchgeführt. Dies sind unter anderem Aktivitäten wie Minigolf, Handicap- sowie das Späckbrettliturnier. Wie alljährlich ist auch der Brätelabend bei Mimmo ein fester Bestandteil in der Agenda des TTC Döttingen.

J+S-Training, Juniorentraining und Tischtennislehrer

Die J+S-Leiter Thomas und Walter Riechsteiner, Robin Mühlebach und Roman Kleiner bieten Jugendlichen weiterhin ein unterhaltsames und lehrreiches Tischtennistraining an, welches jeweils am Freitag, 18.30 – 20.00 Uhr stattfindet.

Um 21.30 Uhr durfte Präsident Werner Portmann die diesjährige Generalversammlung mit einem starken Applaus schliessen. Den anwesenden Mitgliedern wurde vom Verein ein feines Fleischplättli offeriert und anschliessend wurden noch weitere, angeregte Diskussionen durchgeführt.