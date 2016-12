Am Samstag, 3. Dezember 2016 stand für das Teens Gym vom TSV Rohrdorf der Saisonhöhepunkt auf dem Programm. Der Letzte und zugleich einer der wichtigsten Wettkämpfe stand auf dem Programm. Nämlich die Schweizermeisterschaften im Vereinsturnen Jugend. In der Disziplin Gymnastik Kleinfeld wollten die 17 Girls an die Leistung vom Vorjahr anknüpfen und ihre Silbermedaille verteidigen. Dieses Jahr musste man dafür erst die Vorrunde unter den ersten vier Vereinen abschliessen. Es gab nämlich zum ersten Mal in der Geschichte der SMVJ eine Finalrunde.

Gut vorbereitet und top motiviert nahm man die Reise nach Marthalen in Angriff. Um 12.06 Uhr war es soweit und die Girls konnten in der Vorrunde zeigen, dass sie bereit waren! Die Wertungsrichter belohnten die tolle Vorführung mit 9.46 Punkten. Jetzt musste man die restlichen 8 Vereine noch abwarten. Um 13.45 stand dann fest, dass das erste Ziel erreicht wurde, die Finalqualifikation. Das Teens zog als Zweitplatzierte in den Final ein. Jetzt hiess es sofort nochmals aufwärmen, konzentrieren, visualisieren und die Leistung vom Morgen, wenn möglich, nochmals toppen. Was die Girls im Finaldurchgang zeigten war eine Augenweide. Besser können sie diese Choreografie nicht tanzen. Da waren sich die Leiterinnen einig. Ob es dem neuen Wertungsgericht auch so gut gefiel? Am Rangverlesen war die (An)Spannung riesig. Reicht es aufs Podest? Schaffen wir sogar die Sensation? Die Erleichterung und die Freude über den erneuten Vize-CH-Titel mit 9.36 war riesig und die Silbermedaille mehr als verdient. Ein toller Lohn für ein anstrengendes und langes Wettkampfjahr! Für die Einen war es gar der letzte Wettkampf im Teens Gym, sie wechseln im Januar zu den Aktiven. Für alle war es definitiv das letzte Mal “I am what I am”. Im nächsten Jahr gibt es eine neue Choreografie. Die Silbermedaille wurde vorerst im kleinen Rahmen im goldigen M bei einem feinen Cheeseburger gefeiert .

Yvonne Kaufmann