Turnierbericht U15 vom 13.11.16

Unsere Tour durch den Aargau führte uns heute nach Rheinfelden. Wir starteten in der ersten Stärkeklasse und mussten im ersten Match gegen den Gruppendritten Rheinfelden antreten. Unser Ziel war es zu gewinnen. Wir wussten, dass es in dieser Gruppe starke Gegner gibt, aber diesen ersten Match wollten wir gewinnen. Und dazu sollten auch unsere unerfahrenen Spielerinnen aufs Feld können. Julijana führte unsere Statistik, damit wir besser sehen konnten, ob wir unseren Fehleranteil niedrig halten konnten.

Den ersten Satz fingen wir noch nervös an, gewannen zwar mit 25:18, machten aber noch deutlich zu viele Eigenfehler(12 Stück). Aber immerhin viel besser als am letzten Turnier!! Im zweiten Satz spielten alle schon viel ruhiger, versuchten mehr Angriffe, zeigten gute Verteidigungen und kämpften gut um jeden Ball. So gewannen wir auch diesen Satz mit 25:19. Ein guter Start ins Turnier!

Kanti Baden hat wie immer ein sehr starkes Team mit grossen Spielerinnen. Schon vom Zusehen waren wir etwas eingeschüchtert. Und so starteten wir sehr verhalten in dieses Spiel, machten wieder viele Eigenfehler und konnten die Energie vom ersten Spiel nicht mitnehmen. Der erste Satz ging 14:25 verloren. Im zweiten steigerten wir uns, zeigten vor allem im Service wieder mehr Konstanz und nahmen auch besser ab. Trotzdem ging auch der zweite Satz klar verloren.

Möhlin als Gruppenerster stand als Letztes auf dem Programm. Ihre Spielerinnen sind eher klein, haben aber ein gutes Auge und sehen sofort jede Lücke auf dem Spielfeld. Und die treffen sie dann auch. Bis zum Spielstand von 6:6 im ersten Satz ging es ausgeglichen hin und her. Dann machten wir es ihnen sehr leicht, spielten immer genau auf die Gegenspielerinnen, machten viele Fehler, nichts gelang mehr. Schnell zogen sie bis 13:6 davon. Durch einen Spielerwechsel ging ein Ruck durch unser Team. Punkt um Punkt kämpften wir uns heran. Und obwohl der Gegner bei 24:20 Matchbälle hatte, konnten wir doch noch bis auf 23 Punkte heran zu kommen. Dann machte Möhlin dem ersten Satz ein Ende. Im zweiten Satz starteten wir ebenso stark wie wir im ersten aufgehört hatten. Viele gute Service und aufmerksame Verteidigung liessen uns ein paar Punkte davonziehen. Es wurde eine spannende Angelegenheit, da unsere Aufmerksamkeit zum Ende hin nachliess, der Gegner herankam und bei 24:24 ausgleichen konnte. Aarau behielt die Nerven, eine gute Verteidigung, ein guter Angriff und schon hiess es 26:24 für Aarau! Im Entscheidungssatz beschlossen die Trainer, dass jetzt auch die Spielerinnen aufs Feld gehen sollten, die noch nicht so viel gespielt hatten. Möhlin war von Anfang an voraus, den Aarauerinnen gelangen nur noch drei Punkte, viel zu viele Eigenfehler, Möhlin musste nicht viel machen, da war der Satz mit 3:15 schon vorbei.

Fazit: Unser Team spielt immer besser zusammen, versucht mehr im Service und Angriff Druck zu machen und ist auch in der Verteidigung viel öfter parat als noch im ersten Turnier. Da freuen wir uns doch schon aufs nächste Turnier am 11.12.2016 und hoffen, dass wir in Aarau spielen dürfen.

Liebe Eltern, wieder vielen Dank fürs Fahren und fürs Fanen!!

3-2-1-Aarau—Punkte--! Hopp Aarau!!