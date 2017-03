Die U23-2. Liga Mannschaft spiel 2017/18 in der 1. Liga!

Bevor die Saison ganz abgeschlossen ist, steht es fest. WIR SIND AUFGESTIEGEN!!

Unsere Mannschaft, bestehend aus U17- und U19-Spielerinnen, legte eine beeindruckende Saison hin. Wir verloren nur ein Spiel mit dem knappmöglichsten Resultat von 2:3 gegen Oftringen. Eine gute und konstante Leistung. Unabhängig wer fehlte, verletzt war oder einen schwachen Tag hatte, die anderen sprangen in die Bresche und bügelten es aus. Da Oftringen gegen Rheinfelden am Sonntag nur 3:2 gewann, können sie uns nicht mehr gefährlich werden.

Letzte Saison konnten wir uns knapp auf dem zweitletzten Rang halten und den Ligaerhalt schaffen, was für eine Steigerung. Diese Saison stellten wir auf das Spiel mit System um. Anfänglich lief es nicht rund, da die Abstimmung fehlte und Missverständnisse das Spiel erschwerten. Danach ging es immer besser und vor allem automatischer. Heute können wir es uns gar nicht mehr vorstellen ohne System zu spielen.

Wir werden am Do. 16.3. das letzte Spiel gegen Würenlingen (auf dem 3. Platz) in der Pestalozzihalle spielen und auch diese Punkte wollen wir für uns verbuchen. Danach heisst es uns für die kommende Saison 2017/18 vorzubereiten um auch in der höheren Liga bestehen zu können.