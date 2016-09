Wenn Ueli Giezendanner kommt, dann zieht er Politinteressierte in Scharen an. Der Ruf des wortgewaltigen und direkten, nicht immer mit der feinen Klinge fechtenden, SVP-Nationalrats ist legendär. Es ging aber auch um ein ziemlich delikates Geschäft, was wohl noch leicht untertrieben ist. Angesichts der Relevanz des Themas erschienen nicht nur SVP-Mitglieder und –Wähler, sondern auch Sympathisanten oder Mitglieder der FDP oder Grünliberalen. Unter anderem anwesend war auch der Auensteiner GLP-Nationalrat Beat Flach, seines Zeichens Mitglied der Sicherheitspolitischen Kommission.

«Da stinkt etwas zum Himmel», wiederholte Giezendanner in der «Sonne» nochmals sein Zitat, das er schon in den «heiligen Hallen» zu Bern vor der vereinigten Bundesversammlung zum Besten gegeben hatte und damit für einiges Aufsehen sorgte. Der Rothrister Fuhrunternehmer enttäuschte die Anwesenden nicht. Er kündigte an, «eine Bombe» platzen zu lassen. Doch dazu später.

Neu kaufen wäre viel günstiger als nachrüsten

Um was gehts? Die Schweizer Armee will 2200 Duro-Mannschaftstransporter für 254'000 Franken pro Fahrzeug nachrüsten. Auf diese Kosten aufmerksam geworden, begannen die beiden ehemaligen Offiziere Richard Fischer aus Brugg und Roland Schmid aus Kölliken, die sich durch einen Leserbrief kennengelernt hatten, zu recherchieren. Sie deckten auf, dass das VBS unter dem Begriff «Werterhaltung» (bezweckte die Umgehung einer öffentlichen Ausschreibung) beabsichtigt, die Mowag mit diesem Rüstungsgeschäft konkurrenzlos und damit laut Fischer und Schmid «zu einem masslos überrissenen Preis über 558 Millionen Franken zu beauftragen.»

Von links: Richard Fischer, Mathias Gräzer und Gastgeber Frederik Briner

Richard Fischer erklärt seine Zahlen und Schlüsse

Gebannte Zuhörerschaft 1

Für gerade mal 282 Mio. Franken liessen sich jedoch auf das aktuelle Armeemodell angepasste 3000 neue Geländewagen von renommierten Autoherstellern wie Mercedes, VW oder Iveco beschaffen. Bei diesen würde es sich jeweils um ein leicht modifiziertes Serien-Produkt handeln. Dadurch wäre auch ein Servicenetz schweizweit und auch bei Auslandeinsätzen gesichert. Richard Fischer zeigte auf, dass ausländische Armeen (etwa Deutschland, Niederlande) durchwegs derartige Serienmodelle für geländegängige Mannschaftstransporter im Einsatz haben. Das Chassis des 25-jährigen Duros mit dem beabsichtigten neuen Equipment wesentliche Nachhaltigkeitsgefahren (Ermüdung, Abstimmung vom Chassis zu neuen Fahrzeugteilen) aufweise.

Zudem habe die Mowag die Machbarkeits-Studie ihrer eigenen Offerte selber durchgeführt. Die Mowag gehört heute der General Dynamics Europeans Land System Group und ist somit heute keine Schweizer Unternehmung mehr.

Veralteter Euro 3-Dieselmotor soll neu eingebaut werden

Ebenfalls bemerkenswert: Die Mowag-Offerte sieht einen Motor aus Österreich und das Getriebe aus Deutschland vor, wobei der Dieselmotor lediglich die Euro3-Abgasvorschriften einhalten würde. Für private Halter wäre es gesetzlich längst nicht mehr möglich, ein solch veraltetes Aggregat in ein Fahrzeug einzubauen.

«Brisante Interessenskonflikte»

Für Richard Fischer und Roland Schmid steht fest: «Zwischen dem VBS, dem Bundesamt für Rüstung (Armasuisse) und der Mowag bestehen brisante Interessenskonflikte.»

Kurzum: Fischer und Schmid befürchten eine Verschleuderung von Steuergeldern in Höhe von über 276 Mio. Franken. Für diesen Betrag wurde der Campus-Neubau Brugg-Windisch samt Mülimatt-Dreifachturnhalle erstellt. Oder der FC Aarau könnte damit siebeneinhalb Mal ein neues Stadion bauen.

Schützenhilfe lieferte auch Mathias Gräzer, Hauptmann der Schweizer Armee. Er erhielt für seine Zivilcourage eine Rose vom «Beobachter» verliehen. Der überzeugte Milizoffizier äussert seine Kritik aber als Bürger, nicht als Armeeangehöriger. Gräzers Wort hat deshalb Gewicht, da er während sechs Jahren eine Kompanie mit Bataillonswerkstatt führte und als Motorfahrer selbst Duros gefahren und gewartet hat. Auch Gräzer setzt sich vehement für die Beschaffung von bewährten Serienfahrzeugen ein, die obendrein wesentlich mehr Sicherheit für die transportierten Mannschaften bringen würde.

Doch was beinhaltete nun die von Ueli Giezendanner angekündigte «Bombe»? Am Tag des Vortrags in Windisch hatte er von der Firma Aebi & Co. AG in Burgdorf die Zusicherung für eine Offerte erhalten. Aebi würde gleichwertige Arbeiten an den Duros 100 Millionen billiger ausführen, war jedoch zu keiner Zeit für eine Offerte angefragt worden. Giezendanner musste sich deshalb früher verabschieden, um einen «Blick»-Reporter zu treffen, der diese Neuigkeit dann auch zwei Tage später im Boulevardblatt verbreitete.

Appell an Bürger: Briefe schreiben!

Laut Giezendanner besteht noch Hoffnung, das bereits weit fortgeschrittene Duro-Geschäft zu stoppen. SP-Ständerätin Anita Fetz werde einen Rückweisungsantrag stellen. «Es ist auf jeden Fall besser, dieses verfehlte Geschäft zurückzuweisen, als einen Murks zu machen.» Auf entsprechende Fragen aus der Zuhörerschaft, was man als Bürger tun könne, appellierte «Giezi»: «Schreiben Sie die Stände- und Nationalräte persönlich an und tun Sie so ihre Meinung kund. Sie werden sehen: Die Wirkung ist enorm.»

Das Thema und die spannenden Referate hatten die Gemüter ziemlich bewegt und erhitzt. Der von der Denk-Bar Vindonissa GmbH spendierte Apéro half beim Abkühlen.