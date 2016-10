Am kommenden Samstag, 22. Oktober 2016, findet in der Mehrzweckhalle in Widen das erste VaKi-Turnen im neuen Schuljahr statt. Willkommen sind alle Papis, gerne aber auch Mamis, mit Kindern ab 3 Jahren bis anfangs Kindergarten. Es wird geturnt, gesungen, gelacht - alles was Spass macht. Alle weiteren Infos sind auf der Homepage des Damenturnvereins Widen zu finden: www.dtv-widen.ch.

Auch das Kinderturnen, ein Angebot für Kindergartenkinder bis zur ersten Klasse, ist wieder ins neue Schuljahr gestartet. Geturnt wird jeweils am Dienstagnachmittag, auch in der Mehrzweckhalle in Widen. Auch hier steht der Spass an der Bewegung im Vordergrund und es werden erste sportliche Erfahrungen gesammelt. Einige Plätze sind noch frei, bei Interesse sind alle weiteren Infos auf unserer Homepage zu finden.