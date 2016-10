"Fit für die Vereinsführung" ist eine neue Weiterbildungsreihe, die Ehrenamtliche in Vereinen in ihren Aufgaben unterstützt und fördert. Im nächsten Kurs "Vereinsfinanzen" lernen die Teilnehmenden die breite Palette an finanziellen Aspekten eines Vereins kennen und beherrschen.

Das Führen von Vereinen und Organisationen erfordert immer mehr Wissen. Die Kurse der Reihe "Fit für die Vereinsführung" unterstützen Interessierte in der Aufgabe, mit knappen Ressourcen an Zeit und finanziellen Mitteln ihre Vereinsarbeit trotzdem effizient zu erledigen.

Wer sich in einem Verein als Kassier oder Kassierin oder als Vorstandsmitglied mit Finanzverantwortung engagiert oder engagieren will, lernt hier neben den rechtlichen Grundlagen der Buchführung auch Aufbau und Organisation des Rechnungswesens und der Finanzbuchhaltung kennen. Von Budgetierung über Mehrwertsteuer bis zu den verschiedenen Buchhaltungsprogrammen, gibt es so einiges, das man als engagierte Person kennen sollte.



Der Kurs findet Dienstag, 25. Oktober 2016, von 13.30 bis 20 Uhr, im Weiterbildungszentrum Lenzburg statt. Interessierte können sich bei benevol@benevol-aargau.ch oder unter der Telefonnummer 062 823 30 44 anmelden.