Am Samstag, 10. September besammelten sich 9 reiselustige Turnerinnen an der Bushaltestelle in Eiken für die diesjährige Vereinsreise. Unsere Reiseleiterin führte uns mit dem Zug nach Kandersteg, von wo aus wir uns auf den Weg an den Oeschinensee machten. Bei bestem Wetter genossen wir ein Picknick am Seeufer und verbrachten den Nachmittag mit Ruderboten auf dem See und Kartenspielen auf der Terrasse unserer Unterkunft. Nach dem Abendessen verspürten wir dann aber doch noch den Drang beim Mondschein ins kühle Nass zu springen. Nach einer kurzen Nacht und einem stärkenden Frühstück machten wir uns zu Fuss auf den Weg zurück nach Kandersteg, von wo aus wir mit einem Zmittag-Halt im Berner HB nach Buchs zu einer Besichtigung der Chocolat Frey fuhren. Natürlich versuchten auch wir uns als Chocolatiers und erstellten unsere eigene Schoggi, die mehr oder weniger ganz den Weg zurück nach Eiken fand.

Wir bedanken uns für die super Organisation und die tolle Vereinsreise.