Bei schönstem Frühlingswetter konnte Pino Bianco 37 Wanderbegeisterte begrüssen.

Mit dem ö-V reiste die Gruppe nach Regensdorf-Watt, dem Ausgangspunkt der Wanderung. Der Weg bis zum Katzensee führte an der Vollzugsanstalt Pöschwies vorbei.

Der Frühling macht sich bemerkbar, die ersten Blumen blühen und in wenigen Tagen ist alles grün. Am Ufer entlang spriesst das Ried, hier ist Sumpfgebiet. Zwischen dem oberen und unteren Katzensee wurde ein Stundenhalt eingeschaltet. Zeit um die Natur zu geniessen. Während der Nachmittagszeit starten recht viele Flugzeuge, so konnten auch diese bestaunt werden.

Der angenehme Wanderweg führte weiter am Seebad vorbei. Hier verweilten schon die ersten sonnenhungrigen Gäste. Die Gruppe bevorzugte das Restaurant Waldhaus und liess sich vom freundlichen Personal bedienen. Auch das Verweilen hat ein Ende, so marschierten alle zurück zur Bahnstation, von wo die Heimreise angetreten wurde.