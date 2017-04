Wie in jedem Jahr war die Jugi Eiken am Traditionellen Osterlauf in Eiken mit einer Gruppe von motivierten Kinder vertreten. Um 10 Uhr trafen sich 12 Kinder und 5 Leiter bei der Schule in Eiken. Die Jüngeren waren zuerst dran und durften die 500 Meter Strecke absolvieren. Für alle anderen ging es auf die „grosse Strecke“ welche 1650 Meter lang ist. Alle Kinder gaben ihr Bestes und erreichten in ihrer Kategorie eine super Platzierung. Nachdem Nelio John im letzten Jahr knapp einen Podestplatz verpasste, reichte es ihm in diesem Jahr auf den dritten Rang. Alle Teilnehmer durften eine Medaille und das traditionelle T-Shirt mit nach Hause nehmen. Die Jugileiter/innen gratulieren allen Kinder zu ihrer super Leistung.