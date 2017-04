Auf der A1 bei Meggenhus SG sind am Dienstagmorgen 10 Fahrzeuge bei Schneeregen auf «rutschiger Fahrbahn» in einen Unfall verwickelt worden, wie ein Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen auf Anfrage bestätigt. Er gehe nicht davon aus, dass es Verletzte gegeben habe. Der rechte Fahrstreifen ist blockiert, was zu einem Stau führte.

Der TCS meldete am Morgen für den Abschnitt zwischen Meggenhus und Rheineck Glatteisgefahr. Gemäss dem Verkehrsdienst Viasuisse beträgt der Zeitverlust wegen des Unfalls bis zu eine Stunde. (watson/whr/mwa)