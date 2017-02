In Reinach gerieten in der Nacht auf Samstag drei alkoholisierte Personen in einen verbalen Streit, der in eine tätliche Auseinandersetzung ausartete. Eine Person wurde dabei im Gesicht leichte verletzt. Die ausgerückte Polizeipatrouille wurde vom Angreifer verbal bedroht. Sie verfügte eine vorläufige Festnahme gegen ihn.

In Baden kam es nach dem Testspiel zwischen Fans des FC Baden und des deutschen SC Freiburg zu einer Schlägerei. Die Polizei hielt acht Fussballfans an, die alle unter Alkoholeinfluss standen. Sie wurden zur Anzeige gebracht und vom Stadtgebiet Baden weg gewiesen.

In Muri gerieten je drei EV-Zug-Fans mit drei HC-Davos-Fans aneinander. Der verbale Streit zwischen den Eishockey-Fans hatte bereits auf der Strecke Zug - Muri seinen Anfang genommen. Auf dem Bahnhofareal wurden die EVZ-Fans handgreiflich. Sie wurden von der Polizei angehalten, kontrolliert und teilweise verzeigt.

In Brugg kam es beim Schulhaus Langmatt zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten. Die Polizei hielt sechs Personen an und kontrollierte sie. Dabei setzte die Polizei auch einen Pfefferspray ein. Einer der Aggressoren griff eine Polizistin tätlich an. Sie blieb unverletzt. Es erfolgte eine vorläufige Festnahme.

In Aarau endete ein Streit zwischen zwei Männern damit, dass einer dem anderen einen Schlag ins Gesicht versetzte. Dem Angreifer wurde eine einmonatige Wegweisung für die Stadt Aarau eröffnet.

Gegen drei Uhr morgens meldeten Sicherheitsleute beim Bahnhof Aarau, dass es Probleme mit zwei Männern gab. Bereits im Zug hatten sich die beiden Männer auffällig verhalten. Sie bewarfen Sicherheitsleute mit Schottersteinen. Die Kantonspolizei verfügte bei einem 31- jährigen Mann die vorläufige Festnahme.