Bei einem Überholmanöver hat ein Autofahrer in Meierskappel LU am späten Dienstagabend einen Fussgänger am Strassenrand übersehen und angefahren. Der 53-Jährige wurde vom Auto frontal erfasst und weggeschleudert. Er starb noch auf der Unfallstelle.

Wie die Luzerner Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 21.15 Uhr auf der Strasse von Meierskappel nach Küssnacht SZ. Der 57-jährige Autofahrer wollte einen anderen Wagen überholen. Als die beiden Autos auf gleicher Höhe waren, kam es zur Kollision.

Der Fahrer, der den Unfallwagen steuerte, musste seinen Führerausweis vorerst abgeben. Die Staatsanwaltschaft führt eine Untersuchung.