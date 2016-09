Kurz vor 18 Uhr stahlen unbekannte Täter eine Tasche von einem Velo, welches vor einem Laden an der Fabrikstrasse im kreis 5 stand. In der Tasche befand sich auch ein Handy.

Der 43-jährige Geschädigte eilte sofort in die nahegelegene Polizeiwache, um Anzeige zu erstatten. Durch ihn und die Polizei konnte das Handy in der Nähe des Goldbrunnenplatzes geortet werden, wie die Zürcher Stadtpolizei am Donnerstagmorgen mitteilt.

In der Folge konnten Polizisten in einem Bus eine Frau mit der gesuchten Tasche sowie Handy verhaften. Die 59-jährige Schweizerin zeigte sich bei einer ersten polizeilichen Befragung geständig.