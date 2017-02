Um 23.30 Uhr war der Autofahrer auf der Löwengasse in Balsthal unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug. Das Auto geriet in der Folge auf die Gegenfahrbahn, prallte dort gegen die Hausmauer und überschlug sich. Schliesslich kam das Fahrzeug auf dem Dach liegend zum Stehen.

Sowohl der Fahrzeuglenker wie auch sein Mitfahrer zogen sich dabei Verletzungen zu. Beide wurden zur medizinischen Kontrolle in ein Spital gebracht.

Am Unfallauto entstand Sachschaden von mehreren 1000 Franken. Es musste abgeschleppt werden, wie die Kantonspolizei Solothurn am Sonntag mitteilte.